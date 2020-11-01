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Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты

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Видео-новости из Грузии (426)
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video : Sputnik / Stringer
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201101/249895119/Istoricheskoe-golosovanie-dolgozhdannye-vybory-proshli-vperedi---protesty.html

В Грузии состоялись парламентские выборы. Наблюдатели в целом оценили их как демократические. Однако оппозиция недовольна и собирается протестовать. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока. 

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video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сторонники оппозиции проводят акцию у парламента против итогов выборов - видео

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

Избирательный процесс проходил на фоне потасовок между активистами правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и оппозиции.

Как “Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” отметили завершение выборов - видео
video : Sputnik / Alex Shlamov, Vladimir Umikashvili
Как "Грузинская мечта" и "Единое Нацдвижение" отмечают завершение выборов – видео

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта".

Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%. Последние, в свою очередь, отказываются признавать легитимность результатов выборов.

Темы:
Видео-новости из Грузии (426)
Теги:
Парламентские выборы, выборы, Грузия, Грузия, грузия


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