Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты

В Грузии состоялись парламентские выборы. Наблюдатели в целом оценили их как демократические. Однако оппозиция недовольна и собирается протестовать. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

Избирательный процесс проходил на фоне потасовок между активистами правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» и оппозиции.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта".

Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%. Последние, в свою очередь, отказываются признавать легитимность результатов выборов.