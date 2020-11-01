21:44 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Видео

Прямая трансляция - в эфире второй полуфинал проекта "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
30 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© video: Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249895767.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201101/249895810/Pryamaya-translyatsiya---v-efire-novyy-proekt-Ty-super---.html
Прямая трансляция - в эфире второй полуфинал проекта "Ты супер!"
Смотрите в прямом эфире трансляцию второго полуфинала международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1921394&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/01/249895767.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-11-01T21:10Z

Смотрите в прямом эфире трансляцию второго полуфинала международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля

Проект "Ты супер!" нацелен на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и на развитие их творческого потенциала.

В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

Грузию в этом году представляет 15-летняя Мариам Бондаренко из Тбилиси.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

 

 

 

 

Теги:
Россия, Шоу "Ты супер!", шоу


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Шествие сторонников оппозиции к резиденции Бидзины Иванишвили. 01.11.2020
Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото
СПУТНИК_LIVE: Ты супер! 01.11.2020
Прямая трансляция - в эфире второй полуфинал проекта "Ты супер!"
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться