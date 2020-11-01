Оппозиция устроила шествие к резиденции Бидзины Иванишвили - видео

Участники акции оппозиции, которые собрались вечером в воскресенье у здания парламента на проспекте Руставели, устроили шествие по центру Тбилиси к резиденции основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

Начать протесты против итогов выборов всю оппозицию призвала партия "Единое Нацдвижение". На акцию к парламенту Грузии пришли представители ряда оппозиционных партий, которые участвовали в выборах. Они обвиняют власти в подтасовке результатов голосования.

По данным ЦИК, в парламент попадают семь партий и два блока. На первом месте по итогам выборов - правящая партия "Грузинская мечта". На втором - блок "Сила в единстве", созданный "Нацдвижением". Как заявили международные наблюдатели, выборы прошли в спокойной и демократической среде.