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Оппозиция устроила шествие к резиденции Бидзины Иванишвили - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (427)
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Участники акции оппозиции, которые собрались вечером в воскресенье у здания парламента на проспекте Руставели, устроили шествие по центру Тбилиси к резиденции основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили

Начать протесты против итогов выборов всю оппозицию призвала партия "Единое Нацдвижение". На акцию к парламенту Грузии пришли представители ряда оппозиционных партий, которые участвовали в выборах. Они обвиняют власти в подтасовке результатов голосования.

По данным ЦИК, в парламент попадают семь партий и два блока. На первом месте по итогам выборов - правящая партия "Грузинская мечта". На втором - блок "Сила в единстве", созданный "Нацдвижением". Как заявили международные наблюдатели, выборы прошли в спокойной и демократической среде. 

Темы:
Видео-новости из Грузии (427)
Теги:
Бидзина Иванишвили, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, грузия, Грузия


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