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Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео

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video : Sputnik / Stringer
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В ночь на понедельник сторонникам оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Недовольные итогами голосования на парламентских выборах в Грузии и подсчетом голосов в ЦИК, лидеры оппозиции в воскресенье вечером вывели своих сторонников на проспект Руставели.

Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты
video : Sputnik / Stringer
Историческое голосование: долгожданные выборы прошли, впереди - протесты

Вначале несколько тысяч митингующих собрались у здания парламента Грузии. Туда же прибыли лидеры оппозиционных партий, которые участвовали в выборах. Они потребовали назначить новые выборы и отменить итоги уже состоявшегося голосования.

Затем несколько сотен активистов со своими лидерами устроили шествие к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

После этого большая часть участников акции разошлась, но группа активистов продолжала оставаться у парламента и даже предприняла попытку установить палатки, что было пресечено полицией.

Теги:
Парламентские выборы, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, грузия, Грузия


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