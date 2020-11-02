Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео

В ночь на понедельник сторонникам оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Как это происходило - смотрите в видео Sputnik Грузия

Недовольные итогами голосования на парламентских выборах в Грузии и подсчетом голосов в ЦИК, лидеры оппозиции в воскресенье вечером вывели своих сторонников на проспект Руставели.

Вначале несколько тысяч митингующих собрались у здания парламента Грузии. Туда же прибыли лидеры оппозиционных партий, которые участвовали в выборах. Они потребовали назначить новые выборы и отменить итоги уже состоявшегося голосования.

Затем несколько сотен активистов со своими лидерами устроили шествие к резиденции основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

После этого большая часть участников акции разошлась, но группа активистов продолжала оставаться у парламента и даже предприняла попытку установить палатки, что было пресечено полицией.