“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео

Представители молодежной организации "Лейбористской партии" предприняли попытку ворваться в офис окружной избирательной комиссии в Тбилиси. Как это происходило - смотрите в видео

Члены молодежного крыла "Лейбористской партии" собрались у окружной комиссии район Ваке-Сабуртало с требованием разрешить им присутствовать на итоговом заседании. В этот момент на заседании рассматривались поступившие жалобы.

Что затем произошло в здании окружной избирательной комиссии - смотрите в видео Sputnik Грузия. Активисты Лейбористской партии утверждали, что хотят ворваться в помещение и присутствовать на заседании, чтобы помешать фальсифицировать данные.