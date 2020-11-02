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“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео

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Представители молодежной организации "Лейбористской партии" предприняли попытку ворваться в офис окружной избирательной комиссии в Тбилиси. Как это происходило - смотрите в видео

Члены молодежного крыла "Лейбористской партии" собрались у окружной комиссии район Ваке-Сабуртало с требованием разрешить им присутствовать на итоговом заседании. В этот момент на заседании рассматривались поступившие жалобы.

Что затем произошло в здании окружной избирательной комиссии - смотрите в видео Sputnik Грузия. Активисты Лейбористской партии утверждали, что хотят ворваться в помещение и присутствовать на заседании, чтобы помешать фальсифицировать данные.

Теги:
Лейбористская партия, выборы, Парламентские выборы, Грузия, Грузия


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