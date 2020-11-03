Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19

Объединенная оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов каждый день. Тем временем, количество заражений в сутки медленно, но верно подбирается к двум тысячам.
Коронавирус добрался и до «верхушки» грузинских властей – болезнь была диагностирована у премьер-министра Георгия Гахария, а также у главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили. Несколько министров находятся в самоизоляции.
Глава национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в каждом своем выступлении призывает людей соблюдать меры