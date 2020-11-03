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Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19

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video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201103/249916058/Bunt-vo-vremya-chumy-oppozitsiya-vyydet-na-ulitsy-nesmotrya-na-COVID-19.html

Грузию охватила волна массовых протестов на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19. Смотрите в видео Sputnik Грузия, почему сторонников оппозиции не пугает опасный вирус

Объединенная оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов каждый день. Тем временем, количество заражений в сутки медленно, но верно подбирается к двум тысячам.

“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
© Sputnik / STRINGER
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео

Коронавирус добрался и до «верхушки» грузинских властей – болезнь была диагностирована у премьер-министра Георгия Гахария, а также у главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили. Несколько министров находятся в самоизоляции.

Глава национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в каждом своем выступлении призывает людей соблюдать меры

Теги:
Парламентские выборы, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, Грузия


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