Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19

Грузию охватила волна массовых протестов на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19. Смотрите в видео Sputnik Грузия, почему сторонников оппозиции не пугает опасный вирус

Объединенная оппозиция опротестовывает результаты парламентских выборов каждый день. Тем временем, количество заражений в сутки медленно, но верно подбирается к двум тысячам.

Коронавирус добрался и до «верхушки» грузинских властей – болезнь была диагностирована у премьер-министра Георгия Гахария, а также у главы правительственного аппарата Натии Мезвришвили. Несколько министров находятся в самоизоляции.

Глава национального центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в каждом своем выступлении призывает людей соблюдать меры