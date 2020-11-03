Теракт в Вене: главное о стрельбе в центре столицы Австрии - видео

Неизвестные открыли стрельбу в центре Вены вечером 2 ноября. Серия нападений произошла в нескольких местах, одно из них - в районе синагоги

В результате террористического нападения погибли как минимум четыре человека. Не менее 15 получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “отвратительным терактом”. Сейчас австрийская полиция продолжает поиск злоумышленников.

По сообщениям СМИ, всего в атаке участвовали семь человек: одного ликвидировали силовики, остальным удалось скрыться.

Как заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, один из нападавших симпатизировал террористической группировке “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России). Как мировое сообщество отреагировало на венскую трагедию - смотрите в видео.