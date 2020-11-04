Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео

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Активисты и сторонники оппозиции проводят свои акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии не только в столице страны - Тбилиси, но и в других городах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла акция в Зугдиди
В эти дни акции уже проходили несколько раз в Батуми у окружной комиссии. Теперь сторонники оппозиции выступили и в Зугдиди. Среди участников были представители и сторонники партий "Европейская Грузия", "Лело", "Единое Нацдвижение" и других.
Протестующие, как и ранее в Тбилиси, требовали отмены итогов голосования и назначения даты новых выборов.
Оппозиционные партии, которые по итогам выборов получают депутатские мандаты и проходят в парламент, уже заявили, что отказываются принимать участие в его работе.