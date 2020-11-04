20:01 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Видео

Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (429)
12901
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/04/249926284.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201104/249926355/Oppozitsiya-protestovala-v-Zugdidi-okolo-okruzhnoy-komissii---video.html

Активисты и сторонники оппозиции проводят свои акции протеста против итогов парламентских выборов в Грузии не только в столице страны - Тбилиси, но и в других городах. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как прошла акция в Зугдиди

В эти дни акции уже проходили несколько раз в Батуми у окружной комиссии. Теперь сторонники оппозиции выступили и в Зугдиди. Среди участников были представители и сторонники партий "Европейская Грузия", "Лело", "Единое Нацдвижение" и других.

Протестующие, как и ранее в Тбилиси, требовали отмены итогов голосования и назначения даты новых выборов.

Оппозиционные партии, которые по итогам выборов получают депутатские мандаты и проходят в парламент, уже заявили, что отказываются принимать участие в его работе.

Темы:
Видео-новости из Грузии (429)
Теги:
Зугдиди, Грузия, Грузия, грузия, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Парламентские выборы, выборы


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Оппозиция протестовала в Зугдиди около окружной комиссии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться