Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео

В связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом, власти Грузии ввели правило обязательного ношения масок на улице, а также другие ограничения. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Количество заражений коронавирусом в стране перевалило за две тысячи в сутки. В связи с этим вновь вводятся ограничения, но власти Грузии уверяют, что нового локдауна не будет. Борьба с эпидемией будет вестись "точечно".

Теперь введено правило обязательного ношения масок на улице. Нарушителей ждет штраф в 20 лари. На дистанционное обучение снова переведены все школы, закрыты временно детсады, а также художественные школы. Всем ресторанам в Грузии запретили работать по ночам, теперь их работа ограничена до 22:00.

Смотрите в видео Sputnik, как жители страны отнеслись к новым ограничениям.