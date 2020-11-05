12:47 05 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9042
  • 100 RUB4.2148
  • USD3.3409
Поиск
Видео

Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2553)
554 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/05/249929200.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201105/249929380/Maski-vezde-shkola-na-udalenke-novye-ogranicheniya-v-Gruzii---video.html

В связи с резким ростом случаев заражения коронавирусом, власти Грузии ввели правило обязательного ношения масок на улице, а также другие ограничения. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия

Количество заражений коронавирусом в стране перевалило за две тысячи в сутки. В связи с этим вновь вводятся ограничения, но власти Грузии уверяют, что нового локдауна не будет. Борьба с эпидемией будет вестись "точечно".

Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19

Теперь введено правило обязательного ношения масок на улице. Нарушителей ждет штраф в 20 лари. На дистанционное обучение снова переведены все школы, закрыты временно детсады, а также художественные школы. Всем ресторанам в Грузии запретили работать по ночам, теперь их работа ограничена до 22:00.

Смотрите в видео Sputnik, как жители страны отнеслись к новым ограничениям.

Темы:
Коронавирус в Грузии: последние новости (2553)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Атака на университет в Кабуле, унесшая жизни 20 человек – фото последствий
Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
Коронавирус в Грузии: рекордная неделя октября
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться