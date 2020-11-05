Флаг Казахстана собрали из кубиков Рубика – видео

Будущий инженер-механик Тынысбек Палманулы собирает изображения из 600 кубиков Рубика. Смотрите в видео, как выглядит инсталляция умельца

Тынысбек Палманулы – уроженец Сузакского района Туркестанской области. Он учится на четвертом курсе в Евразийском национальном университете на факультете инженера-механика. В детстве парень увлекался рисованием и любил собирать кубики Рубика, сообщает Sputnik Казахстан.

Около трех месяцев назад он решил воплотить одну из заветных идей в жизнь – создавать из игрушек-головоломок картины. У молодого человека на карантине появилось много свободного времени для своего удивительного хобби.

Искусство собирать картины из кубиков Рубика называется "мозаикбилдинг". Его называют неофициальной дисциплиной спидкубинга (сборка кубика на скорость). Саму механическую головоломку создал венгерский изобретатель и профессор архитектуры Эрнё Рубик в 1974 году.