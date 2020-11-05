Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео

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Вечером в четверг сторонники оппозиции собрались в Кутаиси у здания окружной избирательной комиссии региона Имерети. У здания был выставлен усиленный наряд полиции, охранявший вход в здание. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий
Несколько десятков человек, члены и сторонники различных оппозиционных партий, опротестовывают результаты состоявшихся в Грузии парламентских выборов у окружной избирательной комиссии в Кутаиси (регион Имерети).
Собравшиеся у 59-й районной комиссии Кутаиси оппозиционеры утверждают, что почти все протоколы были переписаны районной комиссией. Акция продолжается и поздно вечером.