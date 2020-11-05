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Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео

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Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (8)
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Вечером в четверг сторонники оппозиции собрались в Кутаиси у здания окружной избирательной комиссии региона Имерети. У здания был выставлен усиленный наряд полиции, охранявший вход в здание. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Несколько десятков человек, члены и сторонники различных оппозиционных партий, опротестовывают результаты состоявшихся в Грузии парламентских выборов у окружной избирательной комиссии в Кутаиси (регион Имерети).

Собравшиеся у 59-й районной комиссии Кутаиси оппозиционеры утверждают, что почти все протоколы были переписаны районной комиссией. Акция продолжается и поздно вечером.

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (8)
Теги:
Парламентские выборы, выборы, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Имерети, Грузия, Грузия


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