Оппозиция протестует в Кутаиси у здания окружной комиссии - видео

Вечером в четверг сторонники оппозиции собрались в Кутаиси у здания окружной избирательной комиссии региона Имерети. У здания был выставлен усиленный наряд полиции, охранявший вход в здание. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места событий

Несколько десятков человек, члены и сторонники различных оппозиционных партий, опротестовывают результаты состоявшихся в Грузии парламентских выборов у окружной избирательной комиссии в Кутаиси (регион Имерети).

Собравшиеся у 59-й районной комиссии Кутаиси оппозиционеры утверждают, что почти все протоколы были переписаны районной комиссией. Акция продолжается и поздно вечером.