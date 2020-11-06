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Выборы президента США: Россия снова невольно участвует в голосовании?

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video: Ruptly / USTV POOL
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201106/249944734/Vybory-prezidenta-SShA-Rossiya-snova-nevolno-uchastvuet-v-golosovanii.html

В США подходит к концу президентская гонка. Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, в обществе назревает очередной раскол

На улицы американских городов выходят протестующие, а кандидаты в президенты обвиняют друг друга в попытках "украсть выборы".

На фоне нестабильной внутриполитической ситуации в США звучат очередные обвинения в адрес России. Чем закончатся поиски "русского следа" – смотрите в нашем видео.

Теги:
выборы, США


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