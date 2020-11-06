Выборы президента США: Россия снова невольно участвует в голосовании?

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Акции протеста в условиях пандемии: чрезвычайное обращение омбудсмена Грузии Народный защитник призвала все политические силы, если они не отказываются от массовых акций, по крайней мере следить, чтобы на них соблюдались установленные правила безопасности 161

Новый антирекорд: количество инфицированных в Тбилиси превысило тысячу После столицы на втором место по числу инфицированных Имерети, чуть ниже суточный показатель за прошедшие сутки был в Аджарии 828