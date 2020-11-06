Выборы президента США: Россия снова невольно участвует в голосовании?

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/06/249944462.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201106/249944734/Vybory-prezidenta-SShA-Rossiya-snova-nevolno-uchastvuet-v-golosovanii.html
В США подходит к концу президентская гонка. Пока избирательная комиссия подсчитывает голоса, в обществе назревает очередной раскол
На улицы американских городов выходят протестующие, а кандидаты в президенты обвиняют друг друга в попытках "украсть выборы".
На фоне нестабильной внутриполитической ситуации в США звучат очередные обвинения в адрес России. Чем закончатся поиски "русского следа" – смотрите в нашем видео.