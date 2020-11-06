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Зачем Запад расшатывает ЕАЭС и ОДКБ - эксклюзив Нарышкина Дмитрию Киселеву

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video : RIA Novosti
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https://sputnik-georgia.ru/video/20201106/249949086/Zachem-Zapad-rasshatyvaet-EAES-i-ODKB---eksklyuziv-Naryshkina-Dmitriyu-Kiselevu.html

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные страны испытывают глубочайший социально-политический кризис. Смотрите в видео мнение военного деятеля

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что страны Запада испытывают сильнейший социально-политический кризис.

Западноцентричный миропорядок разрушается, а ему на смену приходит многополярность. На этом фоне, спасая свое положение, Запад пытается внести разлад в работу интеграционных организаций, например, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – отметил Нарышкин.

Теги:
Дмитрий Киселев, ОДКБ, ЕАЭС


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