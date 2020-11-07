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Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео

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video: Ruptly / Facebook/ Lietuvos kariuomenė / Ria.ru / twitter.com/LV_CAA
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201107/249953556/Postoyannye-ucheniya-v-stranakh-Baltii-meshayut-mestnym-zhitelyam---video.html

Постоянные военные учения мешают жителям стран Балтии. Подробнее о том, как проводятся маневры, как на них реагирует население и что думают власти - смотрите в видео

В странах Балтии теперь нередко военные колонны перекрывают движение на автомагистралях. Были случаи, когда шальные снаряды даже залетали на территории, где проживали люди.

Несмотря на это, даже в условиях пандемии коронавируса COVID-19, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают своих граждан потерпеть и заявляют о необходимости продолжения военных учений.

Теги:
Военные учения, Военные учения, Учения, Эстония, Латвия, Литва


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