Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео

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Постоянные военные учения мешают жителям стран Балтии. Подробнее о том, как проводятся маневры, как на них реагирует население и что думают власти - смотрите в видео
В странах Балтии теперь нередко военные колонны перекрывают движение на автомагистралях. Были случаи, когда шальные снаряды даже залетали на территории, где проживали люди.
Несмотря на это, даже в условиях пандемии коронавируса COVID-19, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают своих граждан потерпеть и заявляют о необходимости продолжения военных учений.