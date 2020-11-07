Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео

Постоянные военные учения мешают жителям стран Балтии. Подробнее о том, как проводятся маневры, как на них реагирует население и что думают власти - смотрите в видео

В странах Балтии теперь нередко военные колонны перекрывают движение на автомагистралях. Были случаи, когда шальные снаряды даже залетали на территории, где проживали люди.

Несмотря на это, даже в условиях пандемии коронавируса COVID-19, власти Латвии, Литвы и Эстонии призывают своих граждан потерпеть и заявляют о необходимости продолжения военных учений.