Несли в руках 250-килограммовый пианино. В Минске прошел необычный забег - видео

В столице Беларуси провели нестандартный забег: в руках у участников было акустическое пианино. Смотрите в видео, как прошло мероприятие

Спортивно-музыкальный праздник приурочили к международному дню пианиста, который отмечается восьмого ноября.Сообщает Sputnik Беларусь

Организатор мероприятия и владелец одного из столичных магазинов музыкальных инструментов Иван Манько рассказывает, что идея забега возникла спонтанно.

"Это первый в мире забег с пианино – посмотрели в интернете, ничего подобного раньше не было. Сделали две любительские команды: спортсменов и музыкантов. Все пробежали с удовольствием, хоть кто-то и надорвал мышцы. Всего – около 50 человек", - отметил Иван.

Вес инструмента - около 250 кг, атлеты поделились на команды по 10 человек, чтобы пробежать 440 метров с неслабой нагрузкой.

Для того, чтобы в забеге могли поучаствовать дети, организаторы принесли небольшие синтезаторы – от 2 до 10 кг. Выиграла команда, которая пробежала дистанцию за 3 минуты 52 секунды – это лучшее время.