Нарышкин: Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию

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Запад отрабатывает на Беларуси методы раскачивания ситуации в России – об этом в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Директор СВР отметил, что технологии "цветных революций" давно известны и применяются несколько десятков лет в разных странах. И в случае с Беларусью Нарышкин не заметил никаких новых приемов и инноваций в методах дестабилизации государственного строя.