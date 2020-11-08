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Нарышкин: Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию

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video: RIA Novosti
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201108/249962563/Naryshkin-Zapad-pytaetsya-proetsirovat-situatsiyu-v-Belarusi-na-Rossiyu.html

Запад отрабатывает на Беларуси методы раскачивания ситуации в России – об этом в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Директор СВР отметил, что технологии "цветных революций" давно известны и применяются несколько десятков лет в разных странах. И в случае с Беларусью Нарышкин не заметил никаких новых приемов и инноваций в методах дестабилизации государственного строя.

Теги:
Дмитрий Киселев, Беларусь, Россия


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