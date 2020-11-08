Нарышкин: Запад пытается проецировать ситуацию в Беларуси на Россию

Запад отрабатывает на Беларуси методы раскачивания ситуации в России – об этом в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

Директор СВР отметил, что технологии "цветных революций" давно известны и применяются несколько десятков лет в разных странах. И в случае с Беларусью Нарышкин не заметил никаких новых приемов и инноваций в методах дестабилизации государственного строя.