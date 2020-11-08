Масштабный митинг оппозиции проходит в центре Тбилиси - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249963174.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201108/249963458/masshtabni-miting-oppozicii-proxodit-v-tbilisi-video.html
Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси и в Батуми, втором по величине городе Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из столицы Грузии, снятые у здания парламента страны
Оппозиция опротестовывает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая "Грузинская мечта" получает большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.
Противники действующей власти заявляют, что голосование было фальсифицировано и требуют новых выборов.
Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах - следите за событиями вместе с нами.