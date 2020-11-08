16:12 08 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
LIVE:
Видео

Масштабный митинг оппозиции проходит в центре Тбилиси - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Видео-новости из Грузии (432)
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249963174.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201108/249963458/masshtabni-miting-oppozicii-proxodit-v-tbilisi-video.html

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси и в Батуми, втором по величине городе Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из столицы Грузии, снятые у здания парламента страны

Оппозиция опротестовывает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая "Грузинская мечта" получает большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Противники действующей власти заявляют, что голосование было фальсифицировано и требуют новых выборов.

Sputnik Грузия ведет прямую трансляцию о том, что происходит на улицах - следите за событиями вместе с нами.

Темы:
Видео-новости из Грузии (432)
Теги:
Акция протеста, Акции протеста, Протест, Грузия, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках и очках идут по улице
Эпидемия коронавируса: жизнь в масках в Тбилиси - фото
В Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции - видео
Масштабный митинг оппозиции проходит в центре Тбилиси - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться