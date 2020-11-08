Масштабный митинг оппозиции проходит в центре Тбилиси - видео

Масштабные митинги оппозиции проходят в воскресенье в Тбилиси и в Батуми, втором по величине городе Грузии. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры из столицы Грузии, снятые у здания парламента страны

Оппозиция опротестовывает итоги прошедших 31 октября парламентских выборов, по итогам которых правящая "Грузинская мечта" получает большинство в законодательном органе и может единолично сформировать правительство.

Противники действующей власти заявляют, что голосование было фальсифицировано и требуют новых выборов.

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