"Я не сдамся" - Мариам Бондаренко не прошла в финал "Ты супер!"

Бондаренко исполнила композицию Нетты Барзилай "Toy", которая победила в "Евровидении 2008".
"Я немного опечалена… Я очень эмоциональная. Да, я обязательно приеду снова и не сдамся", - сказала Бондаренко после концерта.
На телеканале НТВ проходит четвертый сезон международного вокального проекта "Ты супер!", нацеленного на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их творческого потенциала.
Грузия в этом проекте принимает участие в третий раз. В первом сезоне проекта Грузию представляла Нана Вардзелашвили из Карели, в третьем – Текла Экаладзе из Тбилиси.
Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.