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"Я не сдамся" - Мариам Бондаренко не прошла в финал "Ты супер!"

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201108/249963822/Ya-ne-sdamsya---Mariam-Bondarenko-ne-proshla-v-final-Ty-super.html

Участница шоу "Ты супер!" Мариам Бондаренко не прошла в финал, но обещала продолжить петь и вернуться в проект в будущем. Смотрите на видео Sputnik, как Мариам готовилась к выступлению в полуфинале

Бондаренко исполнила композицию Нетты Барзилай "Toy", которая победила в "Евровидении 2008".

"Я немного опечалена… Я очень эмоциональная. Да, я обязательно приеду снова и не сдамся", - сказала Бондаренко после концерта.

На телеканале НТВ проходит четвертый сезон международного вокального проекта "Ты супер!", нацеленного на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и развитие их творческого потенциала.

Грузия в этом проекте принимает участие в третий раз. В первом сезоне проекта Грузию представляла Нана Вардзелашвили из Карели, в третьем – Текла Экаладзе из Тбилиси.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Теги:
Россия, Шоу "Ты супер!", шоу


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