Как полиция применила водометы против протестующих у ЦИК Грузии - видео

Полиция применила водомет вечером в воскресенье против протестующих у здания Центризбиркома Грузии, которые стали ломать железное ограждение. Смотрите в видео кадры с места событий

Во время акции у Центризбиркома Грузии вечером в воскресенье ее участники попытались ворваться в здание, чего не допустила полиция, говорится в чрезвычайном заявлении МВД Грузии.

Ситуация у здания Центризбиркома вечером крайне накалилась - полиция применила водометы. Группа протестующих кидала камни в полицейских, выстроившихся во дворе. Также протестующие пытались поломать железное ограждение, преграждающее дорогу к зданию.

До этого, в воскресенье днем, на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента прошла многотысячная мирная акция оппозиции. После ее завершения в 20:00, лидеры оппозиционных партий призвали сторонников пройти шествием к зданию ЦИК Грузии и блокировать его работу.