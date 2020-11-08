23:54 10 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9550
  • 100 RUB4.3170
  • USD3.3308
Поиск
Видео

Как полиция применила водометы против протестующих у ЦИК Грузии - видео

Получить короткую ссылку
Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (10)
155822
Новости
Все новости
Все новости
video : Sputnik / Vladimir Umikashvili, Shota Nozadze
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/08/249969422.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201108/249969502/Kak-politsiya-primenila-vodomety-protiv-protestuyuschikh-u-TsIK-Gruzii---video.html

Полиция применила водомет вечером в воскресенье против протестующих у здания Центризбиркома Грузии, которые стали ломать железное ограждение. Смотрите в видео кадры с места событий

Во время акции у Центризбиркома Грузии вечером в воскресенье ее участники попытались ворваться в здание, чего не допустила полиция, говорится в чрезвычайном заявлении МВД Грузии.

Мужчина с грузинским флагом в руках на акции протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция Грузии требует новых выборов: день протестов в фотографиях
20

Ситуация у здания Центризбиркома вечером крайне накалилась - полиция применила водометы. Группа протестующих кидала камни в полицейских, выстроившихся во дворе. Также протестующие пытались поломать железное ограждение, преграждающее дорогу к зданию. 

До этого, в воскресенье днем, на проспекте Руставели в центре Тбилиси у здания парламента прошла многотысячная мирная акция оппозиции. После ее завершения в 20:00, лидеры оппозиционных партий призвали сторонников пройти шествием к зданию ЦИК Грузии и блокировать его работу.

 

Темы:
Второй тур выборов в парламент Грузии 2020 (10)
Теги:
ЦИК Грузии, Акция протеста, разгоны акций протеста, Протест, Грузия, Грузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Недовольные решением Пашиняна граждане ворвались в Дом правительства (10 ноября 2020). Еревaн
Массовые волнения в Армении: что произошло после заявления Пашиняна по Карабаху? - фото
Акция неповиновения в столице Грузии: футбол и танцы как выражение протеста
Акция неповиновения в столице Грузии: футбол и танцы как выражение протеста
Страны Южного Кавказа – динамика коронавируса в октябре
Страны Южного Кавказа – динамика коронавируса в октябре
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться