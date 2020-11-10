Акция неповиновения в столице Грузии: футбол и танцы как выражение протеста

Грузинская оппозиция объявила акт неповиновения и провела акции протеста в Тбилиси и Батуми, несмотря на запрет передвижения на улицах по ночам. Как на это отреагировали правоохранительные органы, смотрите в видео Sputnik Грузия

Представители молодежного движения "Стыдно" и лидеры "взрослой оппозиции" дежурили в Тбилиси перед парламентом всю ночь, отпустив участников большой акции с требованием повторных выборов.

Каждому, кто остался, грозил штраф – две тысячи лари, это около 600 долларов, и МВД Грузии уже заявило, что никто не остался незамеченным.

Не обошлось без стычек с полицией: трех активистов молодежного движения задержали – они пытались пронести дрова для костра. Но в конечном итоге все прошло мирно – полиция просто раздавала штрафы, а участники пели, танцевали и играли в футбол.

Не спали и в Батуми – здесь установили палатки недалеко от здания правительства.

Власти заявили, что ночные ограничения введены для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Оппозиция в Грузии считает, что правительственный запрет на передвижение по ночам на самом деле имеет политическую подоплеку, чтобы ограничить мобильность участников акций протеста.

Останавливаться оппозиция не собирается – лидеры анонсировали масштабную акцию в субботу, а до этого по всей стране будут проходить "точечные акции". Требования прежние: новые выборы, отставка главы Центризбиркома и "освобождение политзаключенных".