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Акция неповиновения в столице Грузии: футбол и танцы как выражение протеста

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Темы:
Видео-новости из Грузии (436)
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video : Sputnik / Shota Nozadze, Vladimir Umikashvili, Seyran Baroyan
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201110/249991111/Aktsiya-nepovinoveniya-v-stolitse-Gruzii-futbol-i-tantsy-kak-vyrazhenie-protesta.html

Грузинская оппозиция объявила акт неповиновения и провела акции протеста в Тбилиси и Батуми, несмотря на запрет передвижения на улицах по ночам. Как на это отреагировали правоохранительные органы, смотрите в видео Sputnik Грузия

Представители молодежного движения "Стыдно" и лидеры "взрослой оппозиции" дежурили в Тбилиси перед парламентом всю ночь, отпустив участников большой акции с требованием повторных выборов.

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video : Sputnik / Shota Nozadze, Vladimir Umikashvili
Снова водометы в Тбилиси: после "холодного душа" в ноябре оппозиция вновь собирает митинг

Каждому, кто остался, грозил штраф – две тысячи лари, это около 600 долларов, и МВД Грузии уже заявило, что никто не остался незамеченным.

Не обошлось без стычек с полицией: трех активистов молодежного движения задержали – они пытались пронести дрова для костра. Но в конечном итоге все прошло мирно – полиция просто раздавала штрафы, а участники пели, танцевали и играли в футбол.

Не спали и в Батуми – здесь установили палатки недалеко от здания правительства.

Мужчина с грузинским флагом в руках на акции протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция Грузии требует новых выборов: день протестов в фотографиях
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Власти заявили, что ночные ограничения введены для того, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Оппозиция в Грузии считает, что правительственный запрет на передвижение по ночам на самом деле имеет политическую подоплеку, чтобы ограничить мобильность участников акций протеста.

Останавливаться оппозиция не собирается – лидеры анонсировали масштабную акцию в субботу, а до этого по всей стране будут проходить "точечные акции". Требования прежние: новые выборы, отставка главы Центризбиркома и "освобождение политзаключенных".

Темы:
Видео-новости из Грузии (436)
Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, Грузия


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