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Соглашение по Карабаху: о чем договорились Азербайджан, Армения и Россия

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)
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video: Ria.ru / AZTV / RT Arabic / Минобороны России / Пресс-служба правительства Республики Армении / Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0b/249996686.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201111/249996717/Soglashenie-po-Karabakhu-o-chem-dogovorilis-Azerbaydzhan-Armeniya-i-Rossiya.html

Лидеры Азербайджана, Армении и России достигли соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. Подробнее - смотрите в видео

В совместном заявлении, озвученном президентом Владимиром Путиным, говорится, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет НК с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в сентябре этого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Предыдущие попытки перемирия между сторонами оказались безуспешны.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (178)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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