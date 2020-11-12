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Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID

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Темы:
Видео-новости из Грузии (437)
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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
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Власти Грузии продолжают вводить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Смотрите видео-опрос Sputnik Грузия, в котором жители Тбилиси рассказывают, как они соблюдают правила и рекомендации эпидемиологов

В крупных городах Грузии вновь действует ограничение на передвижение по ночам, с 22:00 вечера до 05:00 утра.

Маски везде, школа на удаленке: новые ограничения в Грузии - видео
video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
Маски везде, школа на "удаленке": новые ограничения в Грузии - видео

Кафе, бары и рестораны теперь работают только днем, закрыты все школы и детские сады. Всем жителям предписано носить защитные медицинские маски как в помещениях, так и на улице. Жителей страны настоятельно просят везде соблюдать дистанцию.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 120, за 24 часа скончались 33 человека. Всего с начала пандемии выявлен 69 681 случай заражения.

Темы:
Видео-новости из Грузии (437)
Теги:
Опрос, Опрос, Коронавирус COVID-2019, Грузия, грузия, Грузия


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