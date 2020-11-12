Коронавирус vs Грузия: жители Тбилиси рассказали, что думают про COVID

Власти Грузии продолжают вводить ограничения, чтобы сдержать распространение коронавируса. Смотрите видео-опрос Sputnik Грузия, в котором жители Тбилиси рассказывают, как они соблюдают правила и рекомендации эпидемиологов

В крупных городах Грузии вновь действует ограничение на передвижение по ночам, с 22:00 вечера до 05:00 утра.

Кафе, бары и рестораны теперь работают только днем, закрыты все школы и детские сады. Всем жителям предписано носить защитные медицинские маски как в помещениях, так и на улице. Жителей страны настоятельно просят везде соблюдать дистанцию.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 120, за 24 часа скончались 33 человека. Всего с начала пандемии выявлен 69 681 случай заражения.