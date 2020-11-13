Конец войне: российские миротворцы прибывают в Нагорный Карабах

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после заключения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном

Российские миротворцы отправились в непризнанную НКР. Ранее при посредничестве России между конфликтующими сторонами было заключено перемирие.

Согласно договоренностям, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы. Всего контингент будет состоять из 1 960 военных, и их главной задачей будет обеспечение безопасности мирного населения на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Напомним, девятого ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.