Завершена трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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