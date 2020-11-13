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Завершена трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД Захаровой

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201113/250026983/Pryamaya-translyatsiya---Ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-MID-Zakharovoy-.html
Завершена трансляция - Еженедельный брифинг официального представителя МИД Захаровой
Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2297421&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0d/250026904.jpg
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PT74M26S
2020-11-13T12:46Z

Смотрите в видео кадры прямой трансляции из Москвы с брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.

 

Теги:
Мария Захарова, политика, Россия


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