Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным

Новые ограничения коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии. Как подчеркнул российский министр иностранных дел, санкции уже приняты и Москва в скором времени сообщит о них французским и немецким коллегам.
Ранее Евросоюз ввел ограничения против шести граждан России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за якобы отравления Навального.
Немецкие власти утверждают, что оппозиционера "отравили субстанцией из группы отравляющих веществ "Новичок", однако никаких доказательств не предоставляют. В Москве данные обвинения отрицают.