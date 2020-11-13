Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Навальным

Россия вводит зеркальные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Смотрите в видео заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова

Новые ограничения коснутся руководящих сотрудников аппаратов лидеров Франции и Германии. Как подчеркнул российский министр иностранных дел, санкции уже приняты и Москва в скором времени сообщит о них французским и немецким коллегам.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против шести граждан России и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии из-за якобы отравления Навального.

Немецкие власти утверждают, что оппозиционера "отравили субстанцией из группы отравляющих веществ "Новичок", однако никаких доказательств не предоставляют. В Москве данные обвинения отрицают.