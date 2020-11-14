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Место встречи изменить нельзя - новый митинг оппозиции у здания парламента Грузии

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video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201114/250038002/Mesto-vstrechi-izmenit-nelzya---novyy-miting-oppozitsii-u-zdaniya-parlamenta-Gruzii.html

Объединенная грузинская оппозиция снова вывела своих сторонников на улицы. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходит новая акция протеста у здания парламента страны на проспекте Руставели

Несмотря на пандемию коронавируса, тысячи людей снова собрались в центре Тбилиси, чтобы выразить власти свой протест. Лидеры и сторонники оппозиции по-прежнему требуют проведения новых выборов и отмены результатов уже состоявшегося голосования. 

В связи с эпидемией COVID-19, на сегодняшней акции всем участникам раздавали медицинские защитные маски, а также обрабатывали руки антисептиком. Взять с собой было можно сразу две или три маски, ведь как заявляют лидеры оппозиции, протест продлится до 9 часов вечера. Потом у участников будет час, чтобы разойтись по домам до наступления комендантского часа. 

Теги:
Парламентские выборы, выборы, Акции протеста, Акция протеста, Протест, Грузия, грузия, Грузия


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