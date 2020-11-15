Вернуть беженцев в Сирию: как помогает Россия и почему мешают США

Почему американцы мешают сирийцам восстанавливать страну и как Россия помогает Сирии преодолеть последствия многолетней и разрушительной войны – смотрите в видео

Сирийские власти хотят вернуть в страну из-за рубежа 6,5 миллиона своих граждан.

Для выработки практических шагов по решению этой задачи в Дамаске организовали международную конференцию, в которой приняли участие 26 стран, включая Россию, Китай и Иран, а также представители неправительственных организаций и ООН.

Однако США отказались участвовать и даже призвали своих союзников бойкотировать конференцию.