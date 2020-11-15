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Прямая трансляция - в эфире финал проекта "Ты супер!"
Смотрите в прямом эфире трансляцию финала международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=77423670&type=mp4
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PT1S
2020-11-15T21:11Z
Смотрите в прямом эфире трансляцию финала международного детского вокального проекта НТВ и Sputnik "Ты супер!" из московского Кремля
Проект "Ты супер!" нацелен на поддержку юных талантов, оставшихся без попечения родителей, и на развитие их творческого потенциала.
В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.
Грузию в этом году представляла 15-летняя Мариам Бондаренко из Тбилиси.
В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка, продюсер и композитор Игорь Крутой.
Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.