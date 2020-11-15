Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России

Ирландские серферы Конор МакКлори и Софи Карран нашли металлическую трубку на пляже в Гвидоре. Смотрите в видео, что за послание было спрятано в капсуле времени

Поначалу, молодые серферы приняли находку за бомбу, но затем увидели на металлическом предмете надпись на русском языке.

Послание оставили российские полярники в 2018 году во время экспедиции атомного ледокола "50 лет Победы". Авторы были уверены, что капсулу найдут не ранее, чем через полвека. Но из-за стремительного таяния льдов капсула преодолела несколько тысяч километров и оказалась на берегу.

Члены экспедиции российского ледокола, когда узнали о случившемся, призвали задуматься о проблемах изменения климата в мире.