Болельщики встретили сборную Грузии горящими файерами - видео

Перед матчем сборных Грузии и Армении по футболу в Тбилиси у стадиона "Динамо арена" собрались болельщики. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как они встречали свою команду

Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении проходит 15 ноября в Тбилиси на стадионе "Динамо арена".

Сборные выступают во второй группе дивизиона C, где также играют команды Северной Македонии и Эстонии.

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Игра пройдет без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

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