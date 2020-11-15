Болельщики встретили сборную Грузии горящими файерами - видео

Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении проходит 15 ноября в Тбилиси на стадионе "Динамо арена".
Сборные выступают во второй группе дивизиона C, где также играют команды Северной Македонии и Эстонии.
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Игра пройдет без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
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