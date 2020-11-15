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Болельщики встретили сборную Грузии горящими файерами - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (438)
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video : Sputnik / Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201115/250047912/Bolelschiki-vstretili-sbornuyu-Gruzii-goryaschimi-fayerami---video.html

Перед матчем сборных Грузии и Армении по футболу в Тбилиси у стадиона "Динамо арена" собрались болельщики. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как они встречали свою команду

Матч отборочного цикла Лиги наций между сборными Грузии и Армении проходит 15 ноября в Тбилиси на стадионе "Динамо арена".

Сборные выступают во второй группе дивизиона C, где также играют команды Северной Македонии и Эстонии.

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Игра пройдет без зрителей по решению властей Грузии, несмотря на разрешение УЕФА о допуске 30% болельщиков - в стране крайне сложная эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Sputnik Грузия будет вести прямую трансляцию - болейте вместе с нами!

Темы:
Видео-новости из Грузии (438)
Теги:
Сборная Грузии по футболу, Сборная Грузии по футболу, футбол, болельщики, Грузия, грузия, Грузия


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