18:44 18 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9209
  • 100 RUB4.3150
  • USD3.3021
Поиск
Видео

"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1479)
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ruptly / GPO / АФК "Система", завод "Биннофарм" / VTV / EBS
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/12/250085775.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201118/250085850/Sputnik-V-Izrail-planiruet-zakupat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

Израиль ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос приобретения "Спутник V" с президентом России

Ранее интерес к российской разработке проявили в Беларуси, Молдове, Казахстане, Индии, Китае и Южной Корее.

На днях казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что достигнута договоренность с Москвой о строительстве завода по производству российской вакцины на территории республики.

Однако закупать российскую вакцину отказывается ЕС. Почему ЕС бойкотирует "Спутник V" и как из-за этого может пострадать Венгрия - смотрите в видео.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1479)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Израиль, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Тренер Владимир Вайсс
Владимир Вайсс: пять лет на посту наставника сборной Грузии - фото
Спутник V: Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
Итоги парламентских выборов 2020 года в Грузии по пропорциональной системе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться