"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса

Израиль ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос приобретения "Спутник V" с президентом России

Ранее интерес к российской разработке проявили в Беларуси, Молдове, Казахстане, Индии, Китае и Южной Корее.

На днях казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что достигнута договоренность с Москвой о строительстве завода по производству российской вакцины на территории республики.

Однако закупать российскую вакцину отказывается ЕС. Почему ЕС бойкотирует "Спутник V" и как из-за этого может пострадать Венгрия - смотрите в видео.