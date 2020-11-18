"Спутник V": Израиль планирует закупать российскую вакцину от коронавируса

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Израиль ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что обсуждал вопрос приобретения "Спутник V" с президентом России
Ранее интерес к российской разработке проявили в Беларуси, Молдове, Казахстане, Индии, Китае и Южной Корее.
На днях казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что достигнута договоренность с Москвой о строительстве завода по производству российской вакцины на территории республики.
Однако закупать российскую вакцину отказывается ЕС. Почему ЕС бойкотирует "Спутник V" и как из-за этого может пострадать Венгрия - смотрите в видео.