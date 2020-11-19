Встречи за закрытыми дверями: что Майк Помпео обсуждал в Грузии?

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В Грузии с официальным визитом побывал госсекретарь США Майк Помпео. Подробнее о том, как проходила эта поездка - смотрите в видео
Высокопоставленный американский чиновник провел встречи с президентом и премьер-министром Грузии, а также со своим коллегой из грузинского МИД и Католикосом-Патриархом всея Грузии.
Большинство встреч прошли за закрытыми дверями. Многие эксперты считают, что Помпео приезжал, чтобы обсудить возможность размещения американской военной базы на территории Грузии.