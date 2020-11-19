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Встречи за закрытыми дверями: что Майк Помпео обсуждал в Грузии?

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Темы:
Видео-новости из Грузии (439)
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video: Ruptly / Associated Press
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201119/250090884/Vstrechi-za-zakrytymi-dveryami-chto-Mayk-Pompeo-obsuzhdal-v-Gruzii.html

В Грузии с официальным визитом побывал госсекретарь США Майк Помпео. Подробнее о том, как проходила эта поездка - смотрите в видео

Высокопоставленный американский чиновник провел встречи с президентом и премьер-министром Грузии, а также со своим коллегой из грузинского МИД и Католикосом-Патриархом всея Грузии.

Большинство встреч прошли за закрытыми дверями. Многие эксперты считают, что Помпео приезжал, чтобы обсудить возможность размещения американской военной базы на территории Грузии.

Темы:
Видео-новости из Грузии (439)
Теги:
Майк Помпео, грузия, Грузия, Грузия


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