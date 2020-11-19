Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта

Миротворцы также оборудовали наблюдательный пункт близ города Шуша. Это позволило открыть движение через Лачинский коридор. Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в Нагорный Карабах начнут возвращаться беженцы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и военных действий в регионе. Согласно документу, в Карабахе также расположатся российские миротворцы.