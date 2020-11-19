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Карабах: российские миротворцы разминировали Лачинский коридор

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (195)
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video: Ruptly / RT / AZTV
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/13/250090925.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201119/250090966/Karabakh-rossiyskie-mirotvortsy-razminirovali-Lachinskiy-koridor.html

Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор в Нагорном Карабахе, а также участок дороги до Степанакерта

Миротворцы также оборудовали наблюдательный пункт близ города Шуша. Это позволило открыть движение через Лачинский коридор. Первые автомобили уже пересекли этот участок, а в ближайшее время по нему из Армении в Нагорный Карабах начнут возвращаться беженцы.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее соглашение о полном прекращении огня и военных действий в регионе. Согласно документу, в Карабахе также расположатся российские миротворцы.

 

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (195)
Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Россия, Россия


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