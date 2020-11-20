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Против ограничений и локдауна. Волна протестов накрыла Европу - видео

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В центре Берлина прошли многотысячные акции против принятых в стране мер для борьбы с коронавирусом. Участники собрались у Бранденбургских ворот и отказались надевать маски

Согласованная мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона протестующих полиция применила силу: слезоточивый газ и водометы. Более 300 человек были задержаны.

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video : Ruptly / GPO / АФК "Система", завод "Биннофарм" / VTV / EBS
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Несмотря на протесты, парламент Германии принял поправки в закон об инфекционной защите населения. Они расширяют полномочия федерального министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Противники закона считают, что он нарушает их гражданские права.

Акции протеста против ограничений и карантина проходят во многих европейских государствах. Правительственными мерами недовольны, например, во Франции, Испании, Италии, Чехии и Словакии. Тем временем количество выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.

Теги:
Акции протеста, Акция протеста, Протест, Коронавирус COVID-2019, Германия


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