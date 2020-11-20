Против ограничений и локдауна. Волна протестов накрыла Европу - видео

В центре Берлина прошли многотысячные акции против принятых в стране мер для борьбы с коронавирусом. Участники собрались у Бранденбургских ворот и отказались надевать маски

Согласованная мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Для разгона протестующих полиция применила силу: слезоточивый газ и водометы. Более 300 человек были задержаны.

Несмотря на протесты, парламент Германии принял поправки в закон об инфекционной защите населения. Они расширяют полномочия федерального министерства здравоохранения в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Противники закона считают, что он нарушает их гражданские права.

Акции протеста против ограничений и карантина проходят во многих европейских государствах. Правительственными мерами недовольны, например, во Франции, Испании, Италии, Чехии и Словакии. Тем временем количество выявленных случаев заражения COVID-19 растет по всей Европе.