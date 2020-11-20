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Политический кризис в Грузии: второй тур выборов пройдет без оппозиции

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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (721)
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video: Vladimir Umikashvili / Anna Anastasiadi
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В Грузии пройдет второй тур парламентских выборов в субботу, 21 ноября. Смотрите в видео Sputnik Грузия на фоне каких политических событий в стране будет проходить голосование

Грузинская оппозиция не признает итоги первого тура прошедших 31 октября парламентских выборов и проводит перманентные акции с требованием нового голосования. Они проходят в Тбилиси и в других больших городах. Прошедшие в парламент оппозиционные партии заявили, что отказываются от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре выборов, поскольку считают прошедшие выборы сфальсифицированными в пользу правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Однако законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре. Соответственно, в бюллетене будут зафиксированы все кандидаты, которые перешли во второй тур.

В правящей партии считают действия оппозиции деструктивными и обвиняют ее в попытках дестабилизации и в искусственном нагнетании обстановки.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (721)
Теги:
выборы, грузия


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