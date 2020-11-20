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Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201120/250111893/Putin-prizval-pomnit-ob-urokakh-Nyurnbergskogo-tribunala.html

Президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции международного форума "Уроки Нюрнберга", приуроченного к 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса. Смотрите в видео обращение российского лидера

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Нюрнбергского трибунала.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, которые входили в состав высшего руководства нацистской Германии.

Теги:
Германия, Нюрнберг, Владимир Путин, Путин, Россия


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