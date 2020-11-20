Путин призвал помнить об уроках Нюрнбергского трибунала

Президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции международного форума "Уроки Нюрнберга", приуроченного к 75-й годовщине начала Нюрнбергского процесса. Смотрите в видео обращение российского лидера

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что долг всего мирового сообщества - стоять на страже решений Нюрнбергского трибунала.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, которые входили в состав высшего руководства нацистской Германии.