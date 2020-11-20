Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео

Захват заложников произошел вечером в центре Тбилиси на проспекте Церетели в микрофинансовой организации "ЭмБиCи", неподалеку от здания районного управления полиции. Туда ворвался мужчина, вооруженный гранатой

В сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик выступает с заявлением. По видео можно предположить, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Среди его заложников - девять человек.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ

"Первое - пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе - пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернет-пространстве или где бы то ни было", - говорит мужчина на видео.

Он также требует снизить годовую процентную ставку кредитов до семи и понизить цены на лекарства.

На данном этапе на месте мобилизованы полицейские, проводятся необходимые неотложные мероприятия. МВД призывает представителей СМИ соблюдать меры безопасности, воздержаться от тиражирования происходящего на месте происшествия, а также не распространять непроверенную информацию".

Почти месяц назад похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.