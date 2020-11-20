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Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (441)
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video : Sputnik / Alexander Imedashvili, Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/14/250112832.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201120/250113011/Chelovek-s-granatoy-zakhvatil-zalozhnikov-v-tsentre-Tbilisi---video.html

Захват заложников произошел вечером в центре Тбилиси на проспекте Церетели в микрофинансовой организации "ЭмБиCи", неподалеку от здания районного управления полиции. Туда ворвался мужчина, вооруженный гранатой

В сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик выступает с заявлением. По видео можно предположить, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Среди его заложников - девять человек.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ С МЕСТА ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ

"Первое - пусть соберутся в парламенте все парламентарии Грузии, которые были до выборов и кто также принимает участие в выборах. Второе - пусть издадут закон, запрещающий в масштабе всей страны азартные игры. Неважно, будут они в интернет-пространстве или где бы то ни было", - говорит мужчина на видео.

Спецоперация в столице Грузии на проспекте Церетели
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Захват заложников в Тбилиси: что известно на данный момент

Он также требует снизить годовую процентную ставку кредитов до семи и понизить цены на лекарства.

На данном этапе на месте мобилизованы полицейские, проводятся необходимые неотложные мероприятия. МВД призывает представителей СМИ соблюдать меры безопасности, воздержаться от тиражирования происходящего на месте происшествия, а также не распространять непроверенную информацию".

Почти месяц назад похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

Темы:
Видео-новости из Грузии (441)
Теги:
криминал, Борьба с преступностью, преступность, терроризм, Нападение, Тбилиси


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