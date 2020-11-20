ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео

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Дождь и плохая видимость на дорогах в столице Грузии привели к росту аварийности. Одно из ДТП произошло вечером в пятницу в центре города на набережной. Очевидцем стал репортер, проезжавший мимо места ЧП
Во второй половине ноября в Тбилиси установилась сырая и дождливая погода, резко похолодало. Сразу же на дорогах грузинской столицы возросла аварийность - ведь видимость ухудшилась.
Многие горожане за эти дни стали очевидцами частых ДТП в разных районах города. Одна из аварий произошла уже вечером в пятницу на набережной Тбилиси, не доезжая до площади Героев. Из-за того, что водители не справились с управлением, там разбились два автомобиля, которые уже не подлежат восстановлению. Информации о пострадавших нет.