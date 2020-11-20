23:32 20 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8971
  • 100 RUB4.3109
  • USD3.2948
Поиск
Видео

ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео

Получить короткую ссылку
265 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / STRINGER
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/14/250114826.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201120/250115080/DTP-v-tsentre-Tbilisi-v-dozhdlivuyu-pogodu-na-naberezhnoy-razbilis-dve-mashiny---video.html

Дождь и плохая видимость на дорогах в столице Грузии привели к росту аварийности. Одно из ДТП произошло вечером в пятницу в центре города на набережной. Очевидцем стал репортер, проезжавший мимо места ЧП

Во второй половине ноября в Тбилиси установилась сырая и дождливая погода, резко похолодало. Сразу же на дорогах грузинской столицы возросла аварийность - ведь видимость ухудшилась.

Многие горожане за эти дни стали очевидцами частых ДТП в разных районах города. Одна из аварий произошла уже вечером в пятницу на набережной Тбилиси, не доезжая до площади Героев. Из-за того, что водители не справились с управлением, там разбились два автомобиля, которые уже не подлежат восстановлению. Информации о пострадавших нет. 

Теги:
ДТП в Тбилиси, ДТП, ДТП, происшествия, Тбилиси


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мужчина в защитной медицинской маске на Карловом мосту в Праге, Чехия
Полный локдаун и пустынные улицы. Что сейчас происходит в городах Европы - фото
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
ДТП в центре Тбилиси: в дождливую погоду на набережной разбились две машины - видео
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
Второй тур парламентских выборов в Грузии: где будут голосовать
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться