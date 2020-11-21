Запретите всем играть! Требование от захватчика заложников в Тбилиси - видео

Около трех с половиной часов длилась спецоперация по освобождению заложников в филиале микрофинансовой организации в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что требовал захватчик и какие у него были мотивы покушения на офис быстрых займов

В пятницу вечером вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и захватил в заложники девять человек.

В ходе захвата в сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик озвучил свои требования: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. По кадрам можно предположить, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием.

В конечном итоге мужчина сдался полиции.

video : Ruptly / Sputnik / Stringer Захват заложников в Зугдиди: кадры не для слабонервных - видео

СМИ назвали имя предполагаемого захватчика офиса микрофинансовой организации - это некий Леван З. из города Боржоми, в возрасте около 30-ти лет.

Почти месяц назад похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.