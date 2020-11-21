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Запретите всем играть! Требование от захватчика заложников в Тбилиси - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (442)
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video : Sputnik / Alexander Imedashvili, Alex Shlamov
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201121/250115701/Zapretite--vsem-igrat-Trebovanie-ot-zakhvatchika-zalozhnikov-v-Tbilisi---video.html

Около трех с половиной часов длилась спецоперация по освобождению заложников в филиале микрофинансовой организации в центре Тбилиси. Смотрите в видео Sputnik Грузия, что требовал захватчик и какие у него были мотивы покушения на офис быстрых займов

В пятницу вечером вооруженный человек ворвался в здание микрофинансовой организации на проспекте Церетели и захватил в заложники девять человек.

Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео
video : Sputnik / Alexander Imedashvili, Alex Shlamov
Человек с гранатой захватил заложников в центре Тбилиси - видео

В ходе захвата в сеть попали кадры, на которых предположительный захватчик озвучил свои требования: снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства. По кадрам можно предположить, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения или под наркотическим воздействием.

В конечном итоге мужчина сдался полиции.

Захват заложников в Зугдиди: кадры не для слабонервных - видео
video : Ruptly / Sputnik / Stringer
Захват заложников в Зугдиди: кадры не для слабонервных - видео

СМИ назвали имя предполагаемого захватчика офиса микрофинансовой организации - это некий Леван З. из города Боржоми, в возрасте около 30-ти лет.

Почти месяц назад похожее нападение с захватом заложников произошло в Зугдиди. 21 октября человек, вооруженный автоматом и гранатой, ворвался в филиал Банка Грузии в городе Зугдиди и взял в заложники более 40 человек. Похититель требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности – и то и другое ему было предоставлено, чтобы не подвергать опасности жизни заложников.

Темы:
Видео-новости из Грузии (442)
Теги:
захват заложников, криминал, Борьба с преступностью, преступность, Грузия, грузия, Грузия


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