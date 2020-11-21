Политический кризис в Грузии: второй тур выборов проходит без оппозиции - видео

Второй тур выборов в парламент Грузии 21 ноября проходит на фоне политического кризиса в стране, возникшего из-за несогласия оппозиционных партий с результатами первого тура

Избирательные участки вновь откроются в субботу в 17 одномандатных округах Грузии - в стране пройдет второй тур выборов в парламент Грузии.

Хотя выборами это голосование можно назвать с натяжкой - выбора, собственно говоря, у избирателя нет - оппозиция объявила, что в знак протеста сняла всех своих кандидатов и представители "Мечты" остались в одиночестве.

Правда, кандидаты от оппозиции все равно будут в бюллетенях - согласно законодательству, во второй тур кандидаты попадают автоматически и стереть имена отказников оказалось невозможным.

Во всех 17 округах во втором туре будут участвовать представители правящей партии, которые в 16 округах заняли первые места, уступив только тбилисский округ Глдани.

Второй тур пройдет во всех восьми округах Тбилиси, где оппозиция перед выборами договорилась выставить единых кандидатов. Сюрпризом стало прохождение во второй тур лидера партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который в объединении оппозиции на тот момент не участвовал.