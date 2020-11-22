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Как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

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video : Ruptly / RT / Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/16/250128661.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201122/250128694/Kak-Nagornyy-Karabakh-vozvraschaetsya-k-mirnoy-zhizni---video.html

Жизнь в Нагорном Карабахе возвращается в мирное русло. В Степанакерте уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Также не наблюдается перебоев в поставках продовольствия

В городе восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение. В помощь к местным специалистам прибыли сотрудники МЧС России, которые будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры.

Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Военные продолжают разминирование дорог, патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами. 

Теги:
Карабахский конфликт, Нагорно-карабахский конфликт


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