Как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

Жизнь в Нагорном Карабахе возвращается в мирное русло. В Степанакерте уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Также не наблюдается перебоев в поставках продовольствия

В городе восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение. В помощь к местным специалистам прибыли сотрудники МЧС России, которые будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры.

Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Военные продолжают разминирование дорог, патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.