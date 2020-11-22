Как Нагорный Карабах возвращается к мирной жизни - видео

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Жизнь в Нагорном Карабахе возвращается в мирное русло. В Степанакерте уже начал ходить общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Также не наблюдается перебоев в поставках продовольствия
В городе восстанавливается дорожное движение, электро- и водоснабжение. В помощь к местным специалистам прибыли сотрудники МЧС России, которые будут помогать с ремонтом гражданских объектов и инфраструктуры.
Местных жителей также поддерживают и российские миротворцы. Военные продолжают разминирование дорог, патрулируют территории на линии соприкосновения и сопровождают колонны с возвращающимися в регион беженцами.