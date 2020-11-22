Экскурсия по станции: что нужно знать о Лукомльской ГРЭС?

Лукомльская ГРЭС – самая крупная станция из подобных в Беларуси, она дает стране каждый третий киловатт. Сообщает Sputnik Беларусь
Станции 51 год, изначально она работала на мазуте, который доставляли железнодорожным транспортом. В 90-х электростанцию перевели на российский природный газ. В 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".
Топливо Лукомльская ГРЭС сжигают в специальных котельных, дым из котлов поднимается на высоту в 250 метров - от резкого перепада температуры на выходе оказывается конденсат. Поэтому местные жители называют станцию "фабрикой по производству облаков".