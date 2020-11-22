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Экскурсия по станции: что нужно знать о Лукомльской ГРЭС?

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https://sputnik-georgia.ru/video/20201122/250131369/Ekskursiya-po-stantsii-chto-nuzhno-znat-o-Lukomlskoy-GRES.html

Как работает электростанция перед началом атомной эпохи, как выглядит режимный объект и водятся ли в озере Новолукомля креветки? Смотрите в видео все то, что нужно знать о Лукомльской ГРЭС

Лукомльская ГРЭС – самая крупная станция из подобных в Беларуси, она дает стране каждый третий киловатт. Сообщает Sputnik Беларусь

Станции 51 год, изначально она работала на мазуте, который доставляли железнодорожным транспортом. В 90-х электростанцию перевели на российский природный газ. В 2019 году ГРЭС "сожгла" 2,8 миллиарда кубометров "голубого топлива".

Топливо Лукомльская ГРЭС сжигают в специальных котельных, дым из котлов поднимается на высоту в 250 метров - от резкого перепада температуры на выходе оказывается конденсат. Поэтому местные жители называют станцию "фабрикой по производству облаков".

 

 



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