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В храме Самеба простились с владыкой Лазаре, который скончался от коронавируса - видео

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Член Священного Синода, епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. В воскресенье прошла траурная церемония прощания со священнослужителем в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси

У владыки Лазаре, который заразился COVID-19, были сопутствующие заболевания и его организм не выдержал. По информации грузинских СМИ, у священнослужителя была опухоль, недавно ему сделали операцию и организм не справился с осложнениями, вызванными коронавирусом. Епископу было 65 лет.

Панихида и церемония прощания с владыкой Лазаре прошли в воскресенье в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в столице Грузии.

В июне 2014 года на заседании Синода владыка Лазаре был избран архиереем новосозданной епархии Германии и Австрии. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети).

 

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, грузия, Грузия


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