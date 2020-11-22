В храме Самеба простились с владыкой Лазаре, который скончался от коронавируса - видео

Член Священного Синода, епископ Боржомский и Бакурианский владыка Лазаре (Дмитрий Самадбегишвили) скончался от коронавируса. В воскресенье прошла траурная церемония прощания со священнослужителем в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси

У владыки Лазаре, который заразился COVID-19, были сопутствующие заболевания и его организм не выдержал. По информации грузинских СМИ, у священнослужителя была опухоль, недавно ему сделали операцию и организм не справился с осложнениями, вызванными коронавирусом. Епископу было 65 лет.

Панихида и церемония прощания с владыкой Лазаре прошли в воскресенье в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба в столице Грузии.

В июне 2014 года на заседании Синода владыка Лазаре был избран архиереем новосозданной епархии Германии и Австрии. В январе 2017 года он был переведен управляющим архиереем в епархию Боржоми и Бакуриани (регион Самцхе-Джавахети).