Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей

Лидер "Движения для народа" Анна Долидзе провела акцию под названием "марш благодарности", которую посвятила своим избирателям из округа Дидубе-Чугурети. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходила акция в одном из столичных районов

Долидзе заняла третье место в округе Дидубе-Чугурети, набрав 17,95% голосов избирателей, и не смогла пройти во второй тур выборов – ее опередили лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе и представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Вольский.

Долидзе поблагодарила своих избирателей за поддержку, после чего со своими сторонниками сняла свои агитационные предвыборные плакаты.

Согласно избирательному кодексу Грузии, предвыборные плакаты должны снять в течение 15 дней после проведения выборов.

В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной.