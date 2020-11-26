Лидер "Движения для народа" провела "марш благодарности" в честь своих избирателей

Долидзе заняла третье место в округе Дидубе-Чугурети, набрав 17,95% голосов избирателей, и не смогла пройти во второй тур выборов – ее опередили лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе и представитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Вольский.
Долидзе поблагодарила своих избирателей за поддержку, после чего со своими сторонниками сняла свои агитационные предвыборные плакаты.
Согласно избирательному кодексу Грузии, предвыборные плакаты должны снять в течение 15 дней после проведения выборов.
В Грузии в субботу состоялся второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной.