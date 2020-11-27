Завершена трансляция - Еженедельный брифинг Марии Захаровой

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Какую помощь получат граждане и бизнес в Грузии в рамках антикризисного плана? Пакет государственной помощи населению составляет 545 миллионов лари, а частный сектор может рассчитывать на помощь в 515 миллионов лари 480

В Тбилиси преступник в маске ограбил экспресс-филиал "Банка Грузии" Ограбление было совершено средь бела дня, преступнику не только удалось скрыться, но и унести с собой деньги 86