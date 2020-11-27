Народная любовь к Диего Марадоне: мир прощается с легендой футбола

Не стало аргентинской звезды футбола, сердце Диего Марадоны остановилось 25 ноября. Известие о смерти футболиста застало мир врасплох. Смотрите в видео, как скорбят поклонники легенды

По всей Аргентине, а также в итальянском Неаполе в связи со смертью легенды объявлен трехдневный траур. Сообщает Sputnik Беларусь

Тело Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, там проходит церемония прощания с легендарным футболистом.

В день смерти Диего Марадоны большая толпа болельщиков собралась у Обелиска Буэнос-Айреса, чтобы воздать должное одному из лучших футболистов в истории футбола. Болельщики размахивали флагами, скандировали "Диего", в то время как архивные кадры футбольных матчей проецировались на соседнее здание.

Бывший футболист и тренер недавно перенес успешную операцию по удалению тромба из мозга. После выписки из больницы он восстанавливался дома в Тигре, в пригороде Буэнос-Айреса. Умер Диего Армандо Марадона от сердечного приступа утром 25 ноября. Меньше месяца назад легенде футбола исполнилось 60 лет.