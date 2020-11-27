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Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого

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video: Ruptly / www.c7f.navy.mil
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201127/250181101/Rossiyskie-moryaki-ostanovili-amerikanskoe-vtorzhenie-provokatsiya-v-zalive-Petra-Velikogo.html

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота России "Адмирал Виноградов" остановил вторжение эсминца ВМС США "Джон Маккейн" в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Смотрите подробности в видео

В Министерстве обороны России уточнили, что американское судно углубилось за линию морской границы на два километра.

Экипаж БПК "Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, отправил ему предупреждение, что примет меры в случае, если "Джон Маккейн" немедленно не покинет территорию России. После того, как уведомление было отправлено, "Адмирал Виноградов" взял курс на таран.

Экипаж американского судна, оценив обстановку, поспешил выйти в нейтральные воды. Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.

Теги:
США, моряки, Россия


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