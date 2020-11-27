Российские моряки остановили американское вторжение: провокация в заливе Петра Великого

В Министерстве обороны России уточнили, что американское судно углубилось за линию морской границы на два километра.
Экипаж БПК "Адмирал Виноградов", следивший за эсминцем ВМС США, отправил ему предупреждение, что примет меры в случае, если "Джон Маккейн" немедленно не покинет территорию России. После того, как уведомление было отправлено, "Адмирал Виноградов" взял курс на таран.
Экипаж американского судна, оценив обстановку, поспешил выйти в нейтральные воды. Что делал эсминец "Джон Маккейн" на территории России и как командование 7-го флота ВМС США оправдало действия команды своего судна - смотрите в нашем видео.