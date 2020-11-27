Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео

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Крупные торговые центры просят правительство Грузии позволить им работать с 15 декабря Крупные торговые объекты предпочитают отработать две недели перед Новым годом и полностью закрыться в январе - пойдет ли на этот компромисс правительство? 172

Какую помощь получат граждане и бизнес в Грузии в рамках антикризисного плана? Пакет государственной помощи населению составляет 545 миллионов лари, а частный сектор может рассчитывать на помощь в 515 миллионов лари 1771