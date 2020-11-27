Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1b/250182666.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/video/20201127/250182724/Uspet-vse-Tbilisi-prevratilsya-v-odnu-bolshuyu-probku-pered-vvedeniem-ogranicheniy---video.html
Настоящее столпотворение сегодня в Тбилиси. Последний день перед введением ограничений (закрываются рестораны и торговые центры), так еще и "черная пятница"
Огромные пробки образовались на обеих набережных реки Кура: в восточной и западной частях столицы Грузии расположены большие торгово-развлекательные моллы.
Межведомственный координационный совет принял накануне ряд новых ограничений, которые начнут действовать в Грузии уже с завтрашнего дня.