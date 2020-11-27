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Коллапс на дорогах: Тбилиси превратился в одну большую пробку - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (447)
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video: Alexander Imedashvili / Shona Nozadze
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201127/250182724/Uspet-vse-Tbilisi-prevratilsya-v-odnu-bolshuyu-probku-pered-vvedeniem-ogranicheniy---video.html

Настоящее столпотворение сегодня в Тбилиси. Последний день перед введением ограничений (закрываются рестораны и торговые центры), так еще и "черная пятница"

Огромные пробки образовались на обеих набережных реки Кура: в восточной и западной частях столицы Грузии расположены большие торгово-развлекательные моллы.

Межведомственный координационный совет принял накануне ряд новых ограничений, которые начнут действовать в Грузии уже с завтрашнего дня.

 

Темы:
Видео-новости из Грузии (447)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пробки в Тбилиси, Тбилиси, Грузия


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