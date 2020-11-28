Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео

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Сегодня в Грузии в силу вступил ряд ограничений. Sputnik Грузия узнал у жителей Тбилиси их мнение о регуляциях, которые были приняты правительством из-за роста числа заражений коронавирусом
Выяснилось, что из большого списка ограничений больше всего люди недовольны тем, что прекратит работу общественный транспорт в больших городах Грузии.
По словам жителей Тбилиси, у многих нет личного автотранспорта и им не хватит средств регулярно передвигаться на такси.
В то же время большинство горожан все же верит, что строгие ограничения окажутся действенными и помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.