Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео

Сегодня в Грузии в силу вступил ряд ограничений. Sputnik Грузия узнал у жителей Тбилиси их мнение о регуляциях, которые были приняты правительством из-за роста числа заражений коронавирусом

Выяснилось, что из большого списка ограничений больше всего люди недовольны тем, что прекратит работу общественный транспорт в больших городах Грузии.

По словам жителей Тбилиси, у многих нет личного автотранспорта и им не хватит средств регулярно передвигаться на такси.

В то же время большинство горожан все же верит, что строгие ограничения окажутся действенными и помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.