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Грузия и новые ограничения: что думает население? - видео

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Темы:
Видео-новости из Грузии (448)
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video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1c/250187514.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201128/250187576/Gruziya-i-novye-ogranicheniya-chto-dumaet-naselenie---video.html

Сегодня в Грузии в силу вступил ряд ограничений. Sputnik Грузия узнал у жителей Тбилиси их мнение о регуляциях, которые были приняты правительством из-за роста числа заражений коронавирусом

Выяснилось, что из большого списка ограничений больше всего люди недовольны тем, что прекратит работу общественный транспорт в больших городах Грузии.

По словам жителей Тбилиси, у многих нет личного автотранспорта и им не хватит средств регулярно передвигаться на такси.

В то же время большинство горожан все же верит, что строгие ограничения окажутся действенными и помогут улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране.

Темы:
Видео-новости из Грузии (448)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия, Грузия


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