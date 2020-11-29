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В Литве осквернили братское кладбище советских воинов - видео

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video: Ruptly / Sputnik / UNIFEED-UNTV / facebook Evgeny Primakov
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/1d/250194551.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/video/20201129/250194774/V-Litve-oskvernili-bratskoe-kladbische-sovetskikh-voinov---video.html

В Литве неизвестные осквернили братское кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о захоронении в городе Обяляй на северо-востоке страны

Как сообщили местные поисковики, вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику. Кто именно это сделал – неизвестно.

Инцидент в Обяляе – не первый случай подобного вандализма. Советские памятники и кладбища в Литве оскверняют регулярно, точно так же, как в Латвии, Эстонии, Польше и на Украине.

Теги:
Литва


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