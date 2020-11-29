В Литве осквернили братское кладбище советских воинов - видео

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В Литве неизвестные осквернили братское кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о захоронении в городе Обяляй на северо-востоке страны
Как сообщили местные поисковики, вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику. Кто именно это сделал – неизвестно.
Инцидент в Обяляе – не первый случай подобного вандализма. Советские памятники и кладбища в Литве оскверняют регулярно, точно так же, как в Латвии, Эстонии, Польше и на Украине.