В Литве осквернили братское кладбище советских воинов - видео

В Литве неизвестные осквернили братское кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о захоронении в городе Обяляй на северо-востоке страны

Как сообщили местные поисковики, вандалы облили могилы и мемориальные таблички красной краской и нарисовали на них свастику. Кто именно это сделал – неизвестно.

Инцидент в Обяляе – не первый случай подобного вандализма. Советские памятники и кладбища в Литве оскверняют регулярно, точно так же, как в Латвии, Эстонии, Польше и на Украине.